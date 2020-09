Concert : Chants de vie

Laure Charrin chante des mélodies inspirées par son public, créées à l’instant, sous le signe d’une musique harmonisante pour le corps et l’esprit.

Laure Charrin chante des mélodies inspirées par son public, créées à l’instant, sous le signe d’une musique harmonisante pour le corps et l’esprit.

Les concerts vocaux se déroulent au sein de la chapelle Notre-Dame de Fresneau.

« Une soirée pour se relier en douceur à la Source qui coule au coeur de soi… Dans l’écrin du Sanctuaire N-D de Fresneau, je vous offre ma voix. Venez bénéficier de ce bain sonore créé sur le moment spécialement pour vous, et qui vous procurera apaisement, joie, clarté, et mieux-être. »