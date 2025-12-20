Concert

Concert – Chants du Caucase

Retrouvailles entre Maziar Mohammadpour Gorgi (une des plus belles jeunes voix d’Iran) et Yannick Loyer.

Le 28/12/2025 18:00

57 Rue Emile Laurens 26150 Die Tél. 04 75 22 00 81

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs