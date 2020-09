Concert : « Chants sacrés entre terre et ciel » par le Choeur Odyssée

Le Choeur Odyssée vous emmène dans une liturgie imaginaire célébrant la Vie, sa beauté et son mystère, en puisant dans notre immense héritage de la Renaissance.

Nous entendrons des oeuvres de ces grands maîtres qui ont composé pour les plus grandes cathédrales d’Europe : le Français Josquin des Prés, l’italien Palestrina, l’anglais Byrd, l’espagnol Victoria, puis l’étonnant prince Gesualdo et le légendaire Allegri.

Nous découvrirons aussi deux compositeurs très inspirés par cet » esprit de la Renaissance » : Sir Charles Villiers Stanford, compositeur irlandais de la fin du XIXème siècle, et le tout jeune Daniel Elder, âgé aujourd’hui de 33 ans.

Notre concert débutera avec le mystère de la création du monde, mis en musique par Josquin des Prés à l’aube du XVIème siècle : » Au commencement était le Verbe… » et il s’achèvera avec » Elegy » de Daniel Elder, composé en 2013 (élégie : adieu, hommage à la vie…).

Le choeur recrute encore quelques choristes pour son prochain programme (Purcell)

Site : choeurodyssee.wordpress.com

Renseignements et contact : Philippe Simon, 06 28 29 54 30