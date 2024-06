Concert – Chapelle des Cordelliers

Nous proposons une sélection de chants traditionnels Géorgiens. Les Géorgiens utilisent les chants polyphoniques pour consolider l’art du vivre ensemble. Ancrés dans la vie de tous les jours, ils sont utilisés en famille, dans les villages, avec les voisins ou les amis, pour fêter une occasion, calmer un bébé agité, pleurer un disparu, ou célébrer la joie de l’hospitalité.

Les chants polyphoniques Géorgiens comportent généralement 3 voix entrelacées assez proches et qui « flirtent » avec la dissonance. Cette proximité donne au son une beauté mystérieuse et envoûtante.

Si vous voulez vibrer avec nous, venez nous écouter et asseyez vous tout près !