Concert-Chicago Blues Trio

Chicago Blues Trio (CBT)

Composé du couple Daddy MT et Miss MT tous les deux aux chants et aux guitares et de Jean-Marc Henaux à l’Harmonica (également professeur d’Harmonica dans la Drôme)

Ce trio blues électrique est dans la pure tradition du style Chicago Blues !

Leur répertoire mélange des compositions et des reprises revisitées de Magic Slim, Ray Charles, Junior Wells….

A eux trois c’est une grosse expérience de la scène blues française, alors venez taper du pied et prendre une bonne dose d’électricité avec CBT!

Facebook: https://www.facebook.com/ChicagoBluesTrio

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EtZ-3r_e4bM

Entrée à Prix Libre et conscient

Et toujours :

Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi des sirops et des jus hyper bons (et bio !)

Pour manger : De la tartinade végé (fabrication Zythos), du saucisson, du fromage et du paing’ !!! Sans oublier nos planches de saison!