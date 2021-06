Concert « Chicharron »

Chicharrón c’est de la cumbia afro-tropicale, du rock psychédélique, de la salsa endiablée, et des mélodies andines envoûtantes !

Ces cinq musiciens français et chiliens passionnés de musique latine et de grattons, vous embarquent dans le train de la Chicha, destination l’Amazonie péruvienne et les Andes.

Pendant le voyage, on écoute des orgues et un piano-basse bien vintages, une guitare aux mille effets, une section rythmique délirante et une voix puissante accompagnée d’instruments andins traditionnels.

Le groupe reprend et réarrange à sa sauce des standards de la Chicha, cumbia psychédélique née dans les classes populaires du Pérou à la fin des années 1960 dans un contexte de boom pétrolier et d’exode rural.

Ce style a révolutionné la musique dans toute l’Amérique latine, et connaît un énorme succès en Europe depuis le début du siècle.

Danse, sueur et vertiges assurés !