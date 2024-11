Ne manquez pas le concert explosif de Chilla, une des plus grandes dames du rap hexagonal.

Une soirée sous le signe de la créativité et de la puissance musicale à ne surtout pas rater !

Loin des clichés et forte d’une qualité d’écriture et d’un sens de la mélodie à toute épreuve, Chilla se démarque depuis plusieurs années comme l’un des visages féminins de la scène rap en France.

Après maintenant deux projets (M?N et EGO), elle revient pour une nouvelle tournée.

? Si vous aimez : Jok’air, Disiz et les femmes badass