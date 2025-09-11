Après le succès de son intégrale Chimène chante Piaf », certifié Disque d’Or et du titre gospel « Les 3 cloches », Chimène Badi présente son nouveau projet.
Il y a quelques années, Chimène Badi proposait « Gospel & Soul » Vol 1″, qui avait rencontré un succès phénoménal auprès du public. Il était tout naturel pour Chimène d’offrir enfin la suite de ce projet thématique, avec des chansons intemporelles et éclectiques, revisitées dans l’esprit gospel & soul.
Aux reprises de Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder, Michael Jackson se mêlent des titres inédits, écrits et composés par de grandes plumes françaises comme Ycare ou encore Tété.
Avec plus de 20 ans de carrière et 3,5 millions d’albums vendus, Chimène revient sur scène comme vous ne l’avez jamais vue, portée par un choeur gospel et des cuivres en furie !
Concert : Chimène Badi : Gospel & Soul la voix et l’âme
Place du 14 Juillet 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 78 78
