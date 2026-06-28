Amateures entourent leur cheffe de choeur Armelle Babin. Le choeur explore un répertoire de polyphonies pour voix égales allant du Moyen Âge à nos jours, le plus souvent à cappella ou accompagné. Nous proposons cette année 2026 un programme pour voix de femmes, harpe et violoncelle, du Romantisme à nos jours avec des pièces de Gabriel Fauré, Mel Bonis, Benjamin Britten, Gustav Holst et Agneta Sköld.
Concert
Concert – Choeur L’Ambellie
Le choeur féminin diois L’Ambellie propose un concert pour présenter au public les oeuvres musicales travaillées cette année.
Le 09/07/2026 18:00 Informations complémentaires
Eglise de Boulc 26410 Boulc Tél. 06 22 08 72 18
Payant