Concert

Concert – Choeur L’Ambellie

Le choeur féminin diois L’Ambellie propose un concert pour présenter au public les oeuvres musicales travaillées cette année.

Concert – Choeur L’Ambellie
Le 09/07/2026 18:00

Eglise de Boulc 26410 Boulc Tél. 06 22 08 72 18

Contacter par mail
Payant

Amateures entourent leur cheffe de choeur Armelle Babin. Le choeur explore un répertoire de polyphonies pour voix égales allant du Moyen Âge à nos jours, le plus souvent à cappella ou accompagné. Nous proposons cette année 2026 un programme pour voix de femmes, harpe et violoncelle, du Romantisme à nos jours avec des pièces de Gabriel Fauré, Mel Bonis, Benjamin Britten, Gustav Holst et Agneta Sköld.