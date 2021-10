Concert – Choeur Odyssée – Les Reines de Purcell, de Queen Mary à Fairy Queen »

Après Orfeo imaginaire d’après Monteverdi en 2018, le Choeur Odyssée s’élance vers un deuxième » Opéra choral « , mêlant choristes amateurs et musiciens professionnels. À l’automne 2020, très chahuté par une actualité d’épidémie de violences et d’incohérences, le Choeur Odyssée a mis le cap sur la musique étonnante de Henry Purcell, charismatique compositeur anglais qui en 36 ans a vécu le deuil, la peste, l’incendie de Londres, et composé au XVIIème siècle tant de chefs d’oeuvres qui ont profondément marqué la musique occidentale.

1ère partie : de Queen Mary… l’ode » Come, Ye sons of Art » et les bouleversantes » Funérailles de la Reine Mary « .

2ème partie : … à Fairy Queen : notre version courte de » Fairy Queen » (la Reine des Fées) : derrière le monde visible et les passions amoureuses se cache le monde magique des fées, qui viennent s’amuser (parfois à leurs dépens) de l’inconstance des humains…