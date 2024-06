Concert – Choeur VocalÃ©idos

Découvrez un répertoire exigeant qui explore des variétés de styles, genres, langues et époques, hors des sentiers battus.

Le concert « Vocaléidoscope’24 » propose un programme en quatre parties :

– « Spirituel » avec des psaumes d’Estonie, de la musique orthodoxe et des hymnes latins

– « Ombres et lumières » avec des textes de Shakespeare, de romantiques allemands et des poèmes finnois ou hongrois

– « Nature » avec une fable, des poèmes et un chant des oiseaux

– « Amours » avec des poèmes de Charles d’Orléans, du Cantique des Cantiques, de la renaissance espagnole et du répertoire traditionnel français.