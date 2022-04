CONCERT CHORAL : BAROQUE D’EST EN OUEST

Elle vous mènera de la Bohème au sud de l’Italie en passant par Dresde, Venise, Ancône, Naples, avec des oeuvres de Jan Dismas Zelenka, Baldassare Galuppi, Francesco Durante et Pergolese.

Pour ce programme, nous serons en compagnie de Baptistine Mortier, soprano, Alice Didier, alto et un ensemble instrumental baroque.

Nous sommes très heureux de chanter à nouveau, après plus de deux ans de silence forcé, et nous espérons de tout coeur que vous serez nombreux à venir nous écouter : vous nous avez manqué !