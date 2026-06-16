Concert
Concert – chorale Twang
Restitution des ateliers de l’année, chorale de chants polyphoniques
Le 30/06/2026 19:30 Informations complémentaires
Théatre de verdure 26310 Poyols Tél. 06 85 51 70 92
Gratuit pour les visiteurs
Restitution des ateliers de l’année, chorale de chants polyphoniques
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