Christophe Petit, talentueux pianiste de Valence vous propose un concert de ces transcriptions, accompagné de lectures du texte d’Henrick Ibsen et d’éléments de contexte pour cette oeuvre universelle.
Concert
Concert Christophe Petit joue Peer Gynt
Peer Gynt est une des suites symphoniques les plus connues du répertoire classique. L’immense succès de ces mélodies décidera son compositeur, le norvégien Edvard Grieg, à en faire des transcriptions pour piano seul.
Le 28/02/2026 15:00 Informations complémentaires
1 place des Rencontres 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 44 44 65
Gratuit pour les visiteurs