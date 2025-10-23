Concert Christophe Quatremer et Sylvie Barbebi

Au programme :
L. Van Beethowen – Sonate en La Majeur Op.12 n°2 pour violon et piano
Edvard Grieg – Sonate en do Mineur Op.45 n° 3 pour violon et piano
Bruno Garlej – Les racines du vent pour violon et piano
Fritz Kreisler – Gypsy caprice pour violon et piano
Eugene Ysaye – Masurka de concert Op.1 pour violon et piano
Concert avec le violoniste Christophe Quatremer et la pianiste Sylvie Barberi.
chemin de la Fontatiere 26110 Piégon Tél. 04 75 27 10 43
