Concert Christophe Quatremer et Sylvie Barbebi

Concert avec le violoniste Christophe Quatremer et la pianiste Sylvie Barberi.

du 01/11/2025 18:30 au 02/11/2025

chemin de la Fontatiere 26110 Piégon Tél. 04 75 27 10 43

Payant

Au programme :
L. Van Beethowen – Sonate en La Majeur Op.12 n°2 pour violon et piano
Edvard Grieg – Sonate en do Mineur Op.45 n° 3 pour violon et piano
Bruno Garlej – Les racines du vent pour violon et piano
Fritz Kreisler – Gypsy caprice pour violon et piano
Eugene Ysaye – Masurka de concert Op.1 pour violon et piano