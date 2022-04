Concert : Cissou chante seul + Marie Pétrolette – Chez Les Zythonautes

» Cissou Chante seul » est une création originale de chansons françaises, accompagnées d’accordéon de guitare et d’une pédale de kick.

Concert dynamique, aux textes rageurs, poétiques, amoureux ou décalé et toujours en allant vers le côté le plus rock.

Cissou laisse s’exprimer ses émotions les plus profondes, les plus intimes, ce qui donne à coup sûr une dimension puissante aux textes et à la mélodie qui les accompagne.

Pas de frein, pas de politiquement correct, il est question ici de se dire avec sincérité, se dévoiler, se livrer, à nu face aux oreilles qui le croiseront .

Une lecture sensible intimiste de différents thèmes abordés avec pudeur et finesse ce qui permet au spectateur de se retrouver, de s’attacher. De quoi vous faire chanter, rire et sortir touché par le moment partagé.

Marie Pétrolette :

On connaît les maries-salopes, les maries-couche-toi-là, les mari-édeuzenfans, on dit même qu’il existe des vierges-maries, le plus souvent en plâtre peint dans les églises, mais une marie-pétrolette, c’est quoi ?

De l’énergie, du peps, de la présence. Marie Pétrolette déboule à toute berzingue pour nous délivrer ses messages fémino-humoristico- clownesque ! Impertinentes et réalistes, parfois coquines, les chansons de Marie Pétrolette parlent de la vie d’une jeune femme d’aujourd’hui, entre peur de la solitude et besoin d’être aimée… Une musique vivante et une voix pétillante alternant l’humour grinçant et des airs plus mélancoliques…

