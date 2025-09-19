Concert

Concert : Citad’Elles

PAR L’ ENSEMBLE VOCAL MÉLOPÉE (ET AUSSI GRAIN D’PHONIE)
Mélopée invite à découvrir la ville à travers un parcours de chansons actuelles qui explorent l’univers urbain sous toutes ses facettes.

Le 09/11/2025 17:00

18 rue de la Liberté 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Tél. 04 75 58 70 03

Contacter par mail
Payant

Le concert évoque le plaisir de parcourir la cité, ses rythmes infernaux, mais aussi la poésie de la nature qui permet d’y échapper. Cette cité aux multiples visages est vécue singulièrement par les femmes dont Mélopée porte la voix.

GRAIN D’PHONIE & Cécilia Pascal : Mélopée invite GRAIN D’PHONIE qui présente son nouveau spectacle né d’un coup de foudre artistique mutuel avec Cécilia Pascal lors des répétitions de  » 500 voix pour Queen « . Le répertoire mélange standards pop et rock portés par la voix chaude de Cécilia à la guitare, sublimés par le choeur de 80 choristes
grâce aux arrangements originaux de Benoît Barret.