Cet ensemble à cordes est une rencontre musicale et humaine de musiciens issus de grands Conservatoires, autour du soliste Alain Arias. L’Ensemble Kynesis interprète un répertoire varié et coloré, mettant en lumière le violon virtuose et vertueux !

Violon solo : Alain Arias

Violon : Antoinette Lecampion

Violon : Ludivine Clair Latte

Alto : Muriel Serras

Violoncelle : Valérie Lavigne