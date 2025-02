Concert Claudine Lebègue et Pierrot de la rue Ketanou

Claudine Lebègue (Rockeuse des faubourgs)

Pierre Luquet (de La Rue Ketanou)

2 voix, 1 accordéon, 2 tempéraments bien trempés (ou) forts en calcium

==> L’histoire :

En 2005, elle le voit sur scène, il la voit sur scène. Il est scotché par son charisme et sa voix, elle est impressionnée par son jeu et son swing.

En 2006, ils décident de boire un café ensemble. Le café est bon, très bon, très fort. C’est le coup de foudre.

Neuf mois plus tard, nait leur 1er duo » PéPéE « .Dès leur première apparition sur scène, le bruit court que leur duo ne ressemble à rien de connu : c’est du jamais ouï, du peu vu. Depuis, leur collaboration n’a jamais cessé malgré leurs différents aiguillages.

Et les voilà aujourd’hui avec un jeu bien affûté de 12 chansons nouvelles, toutes neuves comme des sous neufs, aiguisées comme des flèches, et derrière les fagots, quelques vieilles plantées là, toutes vieilles comme de belles rides profondes…

Un sillon de sentiments, entre grâce, légèreté, profondeur et fureur, qui ne les ont jamais quittés