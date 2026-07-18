Découvrez cette espèce mystérieuse et colorée, qui aime exécuter sa parade vitaminée, multipliant les styles et adoptant un timbre tour à tour cuivré et boisé.
Concert
Concert Coco Fanfare Club aux Gens Sérieux
Le Coco Fanfare Club est à la croisée des chemins : entre ska et funk, disco et latino, balkan et rock, le tout scénographié avec soins pour entraîner petits et grands dans le mouvement.
Le 23/07/2026 19:30 Informations complémentaires
27 Quai André Reynier 26400 Crest
Gratuit pour les visiteurs