Concert

Concert Coco Fanfare Club aux Gens Sérieux

Le Coco Fanfare Club est à la croisée des chemins : entre ska et funk, disco et latino, balkan et rock, le tout scénographié avec soins pour entraîner petits et grands dans le mouvement.

Concert Coco Fanfare Club aux Gens Sérieux
Le 23/07/2026 19:30

27 Quai André Reynier 26400 Crest

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Gratuit pour les visiteurs

Découvrez cette espèce mystérieuse et colorée, qui aime exécuter sa parade vitaminée, multipliant les styles et adoptant un timbre tour à tour cuivré et boisé.