Concert « Commandant Coustou »

» D’île en île, le Commandant Coustou sillonne les mers du Sud et sonde les abysses à la recherche de trésors musicaux enfouis. »

En 2014 cinq musiciens bien continentaux se rencontrent sur une presqu’île entre Rhône et Saône pour donner vie à un marin imaginaire: le Commandant Coustou. À son bord ils découvrent l’incroyable creuset musical des Caraïbes et dans un premier temps revisitent avec délectation un répertoire de calypsos trinidadiens d’avant-guerre. L’incroyable foisonnement des musiques afro-caribéennes nourrit cet équipage qui mettra bientôt les voiles vers le son cubain, la biguine martiniquaise ou le twoubadou haïtien.

Après 4 ans d’existence, un premier album et de nombreux concerts, l’équipage se dirige vers de nouveaux rivages imaginaires. Un archipel alchimique où, comme dans la Caraïbe, les influences se fondent les unes aux autres pour créer un nouvel horizon caraïbesque: des compositions originales.