Concert- Comte et Comtesse – Orchestre de Chambre e la Drôme et Pôle Lyrique d’Excellence

Orchestre de jeunes musiciens professionnels investi dans la valorisation des patrimoines musicaux et la création, l’OCD rend hommage à deux compositeurs-poètes : Beatriz de Dia – la Comtesse de Die – et Giacinto Scelsi, comte d’Ayala Valva.

L’héritage musical et littéraire de la Comtesse de Die est une fierté du Diois. Elle est la première femme compositrice dont nous avons trace dans l’histoire de la musique en France. Son oeuvre musicale et poétique en langue occitane fait de cette femme troubadour du 12ème siècle un pilier fondateur de notre patrimoine musical occidental.

Également noble, Giacinto Scelsi se rapproche de la Comtesse de Die par son appétence à écrire poésie et musique. Traversée de mysticisme et d’ésotérisme, son oeuvre fait de lui un véritable explorateur du son au 20ème siècle.

Ce concert fera entendre des oeuvres de nos protagonistes à l’honneur, pour voix, orchestre et instruments médiévaux. Mais aussi, en écho, des oeuvres des jeunes compositrices Youssra Khechai et Suzanne Roux, qui s’emparent à leur tour de musique et de poésie pour proposer deux nouvelles pièces en création mondiale.

Focus sur la Comtesse de Die !

Juste avant le concert, au Théâtre Les Aires, le Musée de Die et du Diois vient présenter la statue du buste de la Comtesse de Die, oeuvre de la sculptrice Jeanne Royannez, et parler de ce personnage mystérieux qu’est Béatriz de Dia.