L’Orchestre de Chambre de la Drôme est devenu au fil des années un ensemble de référence en région Auvergne Rhône Alpes pour ses programmes ambitieux défendus par ses jeunes musiciens professionnels. Il fonde sa renommée sur les programmes ambitieux qu’il défend, ancrés dans la modernité et le patrimoine, valorisant toujours les artistes régionaux de talent.
Le programme Concert.o.s, une occasion unique d’entendre 4 pièces concertantes, 4 instruments solistes, 4 compositeurs, 4 esthétiques. Fidèle à sa vocation, l’orchestre programme le concerto romantique pour violon n°1 de Prokofiev, le concert looper pour saxophone de Bernhard Lang, le concerto tango pour bandonéon de Demian Rudel Rey et le concerto improvisé pour batterie de Silvia Berrone.
Un programme survitaminé défendu par 4 solistes de haute volée !
CONCERT Concert.o.s par l'Orchestre de Chambre de la Drôme
Concert de l’Orchestre de Chambre de la Drôme
4 concertos, 4 solistes, 4 esthétiques, 4 compositeurs !
Chemin du Bez 26410 Châtillon-en-Diois Tél. 06 79 22 29 16
