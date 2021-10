Concert / conférence Electric Barock Quartet

De la musique classique, un quatuor à cordes, mais les archets ont laissé place aux médiators : trois guitares électriques et une basse réinterprètent un répertoire d’exception en version saturée. Au détour d’un concert-conférence, The Electric Barock Quartet explique les oeuvres, sa démarche artistique singulière à la croisée des genres musicaux, les mécanismes de l’adaptation à la guitare électrique et son approche de l’interprétation entre tradition et modernité.