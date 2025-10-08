Spectacle

Concert conté : Badjoule, itinéraire d’un rêveur

Badjoule vient de la Lune : il est arrivé sur terre un jour d’automne en 1982.
Profession : Rêveur Professionnel.
Par Julien Certin.

Le 06/11/2025 19:00

26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70

Gratuit pour les visiteurs

Assis comme un conteur sous son arbre à palabres, avec un accordéon pour meilleur ami, sa musique et ses mots s’entremêlent pour nous raconter toutes les vies imaginées d’un aventurier immobile jusqu’à ce jour. Mais c’est plus facile de se raconter des histoires que de les vivre en « vrai »… Au carrefour de nos vies, il n’y a pas de direction, il faudra bien s’élancer pour sortir de l’enfance, choisir de commencer enfin, et trouver sa place.