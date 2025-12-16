Lors de deux concerts-créations, les professeurs du conservatoire se réunissent autour d’Amine Soufari, compositeur, chef de choeur et chef d’orchestre, afin de créer avec lui un spectacle musical autour des traditions nord-africaines et méditerranéennes, nourri à la fois par la transmission orale et la notation occidentale.
Concert – création des professeurs du conservatoire
Chaque saison, le conservatoire s’associe à un artiste prestigieux afin que son univers artistique rayonne sur l’établissement et le territoire.