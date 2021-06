Concert d’Ahamada SMIS et Sages comme des sauvages

D’origine comorienne, Ahamada Smis mêle chanson et textes chantés en français et en Swahili à des rythmes issus de danses traditionnelles de l’Océan Indien.

Presque originaires de Bruxelles et fort du succés de leur premier album et de la tournée fleuve qui l’a suivi, le tandem Ava Carrere et Ismaël Colombani est de retour et est devenu un quatuor. Il s’est enrichi notamment d’un basson moelleux et de percussions afro-latines.