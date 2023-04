Concert : Damien Jourdan

Chanson d’inspiration rock. Damien Jourdan fait partie de ces artistes curieux, en permanence à l’affût de découvertes musicales et humaines.

Cherchant dans l’intime ce qu’il a d’universel, il a construit un univers qui balance entre les Smiths et Brel, et cherche à concilier dans sa musique l’énergie rock et la beauté de l’expression en français.