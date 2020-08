Concert: Dankin

Un coup de foudre artistique entre la virtuose du koto, instrument traditionnel du Japon, Mieko Miyazaki et le talentueux saxophoniste de jazz Franck Wolf, qui explorent leurs territoires respectifs et s’aventurent dans les oeuvres de Coltrane, Piazzolla.

Mieko Miyazaki est une joueuse de koto – instrument du Japon proche parent de la cithare – formée auprès des maîtres japonais et honorée par de nombreuses distinctions nationales dans son pays. Dotée d’une technique incomparable, elle a participé à de nombreux projets artistiques aux carrefours des musiques baroques, classiques, traditionnelles et contemporaines. Artiste connue et reconnue dans le monde entier pour son remarquable sens mélodique enrichi de nuances actuelles, Mieko Miyazaki a su diversifier son art et aime à jouer avec le cinéma et la peinture qu’elle accompagne avec talent.