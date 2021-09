Concert David Lafore

David Lafore ? Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous allez rire ! Et parfois, les deux à la fois ! C’est beau, sensuel, et puis paf ! Ça devient du grand n’importe quoi ! Farce ! Cyclone ! Et puis on redescend, doux et tendre.

