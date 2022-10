Concert de Barbara Deschamps (chant et guitare) accompagnée de Cécile Hontaas (chant) et de Camille Fraysse (violoncelle) à 20h30 le 19 novembre dans la salle des fêtes de La Garde-Adhémar. Tarif unique : 12 EUR.

BARBARA DESCHAMPS autrice et compositrice

Lauréate au concours de composition » UTOPIA » à Besançon en 2006 avec sa chanson » Dernier regret « , médaille d’argent et de bronze au concours de chansons poétiques de Toulouse, et prix du public au concours » Poémélodies » de Pujol en 2007, elle récidive en 2008 avec une nouvelle médaille d’argent à Toulouse pour sa chanson » Mes illusions « .

» Ses textes aux mots bien ajustés, aux tournures habiles sont tout autant gonflés d’émotion que son interprétation – une voix digne et chaude – qui, toujours, trouve le juste ton. Des mots intelligents, gorgés de musicalité : Le talent. Bienvenue, Madame, dans le monde de la chanson ! » extrait du magazine CHORUS.

Barbara Deschamps se produit sur scène depuis 2008 et a composé 6 albums.

Sa fille Céline Hontaas l’a rejointe dans cette belle aventure avec sa voix brillante et douce. Toutes les deux offrent une belle polyphonie sans aucune fausse note et à présent , depuis 2021 Camille Fraysse, violoncelliste de Montélimar vient enrichir leur concert par la présence de ce bel instrument, possédant la plus large tessiture et se mariant à ravir aux voix des deux chanteuses.

Site web : https://www.barbaradeschamps.net

Facebook : https://www.facebook.com/fande.barbaradeschamps

YouTube : https://www.youtube.com/user/barbaradeschamps