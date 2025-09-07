L’univers visuel de Jonathan AUDIN, sonorisé par Jon Haure-Placé, plasticien et artiste sonore. Des peintures intimes dans une tradition expressionniste, des dessins à la plume, graphiques et minutieux, jusqu’à l’électricité de sculptures psychédéliques. Jonathan Audin est installé depuis quelques années à Crest. Une expérience immersive dans son processus de création. Dessin, Peinture, Sculpture.
Concert de bols chantants – « Commune onde » – dans le cadre de l’expo « Projections »
Voyage sonore au sein de l’univers subtil et puissant des harmoniques par Wiljam Bhati, dans le cadre de l’exposition Projections de Jonathan AUDIN, sonorisé par Jon Haure-Placé.
5 Rue des Alpes 26400 Crest Tél. 09 52 37 99 86