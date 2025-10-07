Concert

Concert de Camille et Matthieu Saglio

Dans ce nouveau projet, les deux frères Camille et Matthieu créent des liens entre leurs univers pour en faire émerger un nouveau territoire à explorer : sensible, aérien, infini…

Le 11/10/2025 15:00

1 place des Rencontres 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 44 44 65

Gratuit pour les visiteurs

On y entend des accents orientaux, de jazz ou de blues, des reprises sensibles de Lhasa de Sela et de Billie Holliday, qui vous plongent dans un univers lyrique porté par l’archet virtuose de Matthieu et la voix hypnotique de Camille. Un concert rare qui s’annonce comme un merveilleux moment suspendu. Le disque de ce projet, Al Alba, est édité en 2025 par le label Act.