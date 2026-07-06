Concert
Concert de Canel Wine Pear
Concert Funky music pop rock’n roll…une avalanche de tube internationaux.
Le 13/07/2026 19:00 Informations complémentaires
85 la gare 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 06 03 68 82 49
Gratuit pour les visiteurs
Concert Funky music pop rock’n roll…une avalanche de tube internationaux.
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