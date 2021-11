Concert de Cant’Ouvèze

L’Ensemble Vocal Cant’Ouvèze est constitué d’une quarantaine de choristes de la Drôme Provençale et du Haut Vaucluse. Tous sont amateurs et l’admission se fait sans aucune sélection, si ce n’est une bonne oreille.

La seule exigence est une présence régulière et un travail assidu, un weekend par mois, précédé d’une répétition de pupitre. Cant’Ouvèze collabore avec des instrumentistes, solistes et des orchestres professionnels, et donne de nombreux concerts.

Ensemble vocal dirigé par Christine PAILLARD.