concert de chants de la liturgie orthodoxe

Composé d’une trentaine de chanteurs et solistes, le choeur de Convivia Musica s’est spécialisé dans le répertoire de chant liturgique orthodoxe slave depuis plus de dix ans. Ce choeur s’est déjà produit en Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Corrèze, Corse, Bretagne, dans les Alpes et les îles Baléares.

Il est dirigé par Geneviève Judes, professeur de chant et chef de choeur, passionnée de chant sacré orthodoxe, qui assure la formation régulière, individuelle et collective, des chanteurs.

Le chant orthodoxe de nos jours est l’héritier direct du chant liturgique byzantin. D’abord à l’unisson, il est devenu polyphonique et a mélangé ses origines orientales aux musiques occidentales. Ces oeuvres sont chantées depuis le XIVe siècle en slavon, la vieille langue liturgique médiévale. Au fil des siècles, de nombreux compositeurs tels Rachmaninov, Tchaïkovski ou Rimski-Korsakov en ont écrit.