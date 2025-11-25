Concert

Concert de chants de Noël – Chapelle de Gillons

La Chapelle de Gillons accueille un concert de chants de Noël, avec la participation des moines de Notre Dame de Triors.

Le 30/12/2025 15:30
Gratuit pour les visiteurs