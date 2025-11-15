Concert

Le 13/12/2025 15:00

Cathédrale Notre-Dame Rue de Monseigneur Sibour 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 06 26 25 26 15

Gratuit pour les visiteurs

Concert de chants de Noël par l’Ensemble Choral du Rocher