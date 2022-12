Concert de chants orthodoxes

Chants de la liturgie orthodoxe, au travers des siècles et des pays slaves

Composé d’une trentaine de chanteurs et solistes, cet ensemble spécialisé dans ce répertoire depuis quinze ans, s’est déjà produit en Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Corrèze, Corse, dans les Alpes, en Bretane et les îles Baléares.

Il est dirigé par Geneviève Judes, professeur de chant et chef de choeur, passionnée de chant sacré slave, qui assure la formation régulière, individuelle et collective, des chanteurs.

Héritier direct du chant liturgique byzantin, le chant orthodoxe slave, d’abord à l’unisson, est devenu polyphonique et a mélangé ses origines orientales aux musiques occidentales. Ces oeuvres sont chantées depuis le XIVe siècle en slavon, la vieille langue liturgique médiévale russe (des traductions des textes seront fournies). Au fil des siècles, bien d’autres compositeurs tels Rachmaninov , Tchaïkowski ou Rimsky Korsakov en ont aussi écrit.

La richesse et la splendeur des chants sont à rapprocher de l’art des icônes par la variété des couleurs, une caractéristique essentielle de la musique slave. La présence impressionnante du bourdon (note longuement tenue, symbole de l’Éternité de Dieu ), les nuances et forts contrastes de volume sonore et de rythme, les enchaînement d’accords quasi célestes confèrent à cette musique slave un caractère original qui ne déroute cependant jamais nos oreilles.

En notre époque perturbée, ces chants apportent à tous les auditeurs un partage de beauté intense, de lumineuse sérénité et offrent aux croyants un moment de prière.