Concert de Clavecin par Jean-Marie Puli

Jean-Marie Puli.

Après des études au Conservatoire National de Musique à Rayonnement Régional de Marseille où Jean-Marie Puli obtient un Premier Prix de clavecin, il se perfectionne auprès d’Huguette Dreyffus à Paris.

Il approfondit ensuite son répertoire à l’orgue dans des Académies internationales en France et en Espagne dans les classes de Xavier Darasse, André Stricker ou encore José-Luis Gonzales-Uriol.

Il choisit entre-temps de s’installer à Avignon où il devient organiste du Temple Saint Martial dont il est aujourd’hui titulaire honoraire.

Il collabore tant en qualité d’organiste que de claveciniste aux Festivals d’Avignon et d’Aix-en -Provence ainsi qu’aux Chorégies d’Orange. Il est par ailleurs invité en France et à l’étranger à se produire dans le répertoire espagnol et français baroque.

Jean-Marie Puli grave deux CD et enregistre pour différentes radios, toujours en recherchant un répertoire original et la plus grande liberté d’interprétation.

Chef de choeur, il crée aussi la Chorale Universitaire d’Avignon, l’Ensemble Vocal Homilius et le choeur I Sedici.

Il se consacre aujourd’hui aux classes de Clavecin, Basse Continue et Culture Musicale au Conservatoire de Musique à Rayonnement Régional du Grand Avignon.