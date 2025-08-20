Concert de fin d’été avec  » Turin Hips  » en live

Concert de fin d’été – Vendredi 29 août Happy Hour dès 18h00 | Concert à 19h00 avec Turin Hips en live !

Laissez-vous envoûter par l’univers Soul Groove & Pop du groupe Turn Hips !

Camille et Nathan vous embarquent dans un voyage musical entre douceur suave et rythmes dansants. De Aretha Franklin à Marvin Gaye, leurs réinterprétations en duo basse/voix ou piano/voix sont une véritable célébration de la Soul.

Le Ravito vous régale :

? Formule spéciale : 2 pinsa achetées = la 3e offerte

? Boissons fraîches

Happy Hour karting : sessions standard de 8mn au lieu de 6mn habituellement !

Ambiance conviviale et festive garantie !

Ne manquez pas ce moment pour clôturer l’été en beauté ! Réservation conseillée !