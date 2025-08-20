Concert de fin d’été avec  » Turin Hips  » en live

Laissez-vous envoûter par l’univers Soul Groove & Pop du groupe Turn Hips !
Camille et Nathan vous embarquent dans un voyage musical entre douceur suave et rythmes dansants. De Aretha Franklin à Marvin Gaye, leurs réinterprétations en duo basse/voix ou piano/voix sont une véritable célébration de la Soul.
Le Ravito vous régale :
? Formule spéciale : 2 pinsa achetées = la 3e offerte
? Boissons fraîches
Happy Hour karting : sessions standard de 8mn au lieu de 6mn habituellement !
Ambiance conviviale et festive garantie !
Ne manquez pas ce moment pour clôturer l’été en beauté ! Réservation conseillée !