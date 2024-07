Concert de GLENN ARZEL et CLAIRE NIVARD

Duo originaire de Lyon, Glenn Arzel et Claire Nivard se rencontrent autour d’une passion commune pour les musiques folk acoustiques américaines. Musiciens et chanteurs, ils allient leurs voix, leurs plumes et les sonorités de leurs guitares, mandoline, banjo et ukulélé pour livrer un répertoire original aux influences old-time, bluegrass, folk et blues.

Après leur EP » Evening Songs » paru en 2018, Glenn et Claire sortent en 2020 leur album » Winding Road « , voyage au coeur des musiques d’Amérique du Nord : de l’old-time à la country, du folk au swing en passant par des airs celtiques et irlandais, l’album reflète les influences variées et la complicité créative du duo. Les chansons sont d’inspiration traditionnelle et moderne à la fois, et les mélodies sont soutenues par de riches harmonies vocales et des arrangements délicats.

Ils signent également en 2021 les musiques originales du spectacle » Les raisins de la colère « , mis en scène par Xavier Simonin avec Jean-Jacques Milteau à la direction musicale, et les enregistrent sur leur nouvel EP » Steinbeck « .

Les concerts de Glenn et Claire sont une invitation au voyage au pays des grands espaces, des plaines sauvages et de la country music.

Glenn Arzel : chant, banjo, guitare, mandoline

Claire Nivard : chant, guitare, ukulélé