Concert de guitare, poétique et solidaire

Des notes posées, lentement, comme si on s’étonnait soi-même de ce qui arrive, une page blanche sur laquelle on trace un trait, puis un autre, et de ceux-ci et de ceux qui suivent, presque imprévisibles, commence à se dessiner une structure, une trame, un chemin, qu’on (s’)invite à parcourir, et le chemin se fait ( » caminante no hay camino « ), s’enroule et se déploie, s’embranche et se dévie, se recompose et repart dans d’autres directions… Ce sont les « métaphytions méditasiques ». Un album, SUD, en dévoile quelques cartes postales…