Concert de Jazz : AH HUM QUINTET

Eric Houdart (saxophones), Stephane Pardon (batterie) et Etienne Roche (contrebasse), par ailleurs membres du Trio ROOTS possèdent à la base une belle complicité acquise lors de leurs nombreux concerts autour de compositions majoritairement originales. L’apport de la trompette de Baptiste Sarat et du trombone de Franck Boyron, eux même complices pendant près de deux décennies au sein du Duo ARTDEKO et de nombre de projets de scène et de rue, dont le Grand bal des cousins, permet une écriture polyphonique chère à l’initiateur du projet, explorant les nombreuses pistes d’un jazz narratif ouvert à tous les vents. Cette démarche doit beaucoup à Charles MINGUS ou Ornette COLEMAN et dans une belle mesure à la musique de la Nouvelle Orléans décidément inoubliable et ayant indiqué de tout temps les chemins d’une liberté forcenée.

Rendez-vous samedi 11 mars à 20H

Entrée 5/8/10EUR

Bar et restauration sur place.