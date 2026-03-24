Concert de Jazz avec Dominique DI PIAZZA en quartet

…grandes figures de la basse moderne. Il a collaboré avec des artistes majeurs tels que John McLaughlin, Didier Lockwood, Bireli Lagrène, et se produit aujourd’hui aux côtés des musiciens de Chick Corea : Dave Weckl et Frank Gambale.
Venez profiter d’un moment musical unique avec l’un des grands noms de la basse jazz, accompagné de son quartet.
Billetterie sur place : 15 EUR ou Réservation : HelloAsso – Attention ! Les places sont limitées!
Information : 07 82 52 00 16
Dominique Di PIAZZA basse
Gilles TRIAL guitare
Rémi BIOULÈS piano
Olivier CHAMBONNIÈRE batterie
https://www.helloasso.com/associations/association-cultuelle-evangelique-de-l-eglise-methodiste-de-montelimar/evenements/jazz-avec-dominique-di-piazza-en-quatet