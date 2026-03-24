Concert de Jazz avec Dominique DI PIAZZA en quartet

Il se produira en quartet pour une soirée de jazz vivant et généreux, entre énergie rythmique, belles mélodies, liberté d’improvisation, swing et couleurs latines. Bassiste virtuose reconnu internationalement, Dominique Di Piazza est l’une des…

…grandes figures de la basse moderne. Il a collaboré avec des artistes majeurs tels que John McLaughlin, Didier Lockwood, Bireli Lagrène, et se produit aujourd’hui aux côtés des musiciens de Chick Corea : Dave Weckl et Frank Gambale.

Venez profiter d’un moment musical unique avec l’un des grands noms de la basse jazz, accompagné de son quartet.

Billetterie sur place : 15 EUR ou Réservation : HelloAsso – Attention ! Les places sont limitées!

Information : 07 82 52 00 16

Dominique Di PIAZZA basse

Gilles TRIAL guitare

Rémi BIOULÈS piano

Olivier CHAMBONNIÈRE batterie

https://www.helloasso.com/associations/association-cultuelle-evangelique-de-l-eglise-methodiste-de-montelimar/evenements/jazz-avec-dominique-di-piazza-en-quatet