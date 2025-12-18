Concert de jazz avec le groupe Anatole :  » Les 2 mondes  » Hommage à Michel Petrucciani

1 ère partie : Hommage à Michel Petrucciani 2eme Partie : La voix Jazz de Christine

A l’occasion des 25 ans de la disparition de Michel Petrucciani, Anatole rend hommage au pianiste »Montilien » le plus célèbre à l’international, au travers de son dernier album studio »Both Worlds » qui fait la part belle aux cuivres.

Anatole c’est aussi une voix avec des standards et des reprises de grands succès revisités dans la deuxième partie du Concert.

Le Groupe Anatole est constitué de sept musiciens professionnels et amateurs éclairés qui sont animés par la passion du Jazz.

Saxophone : Stéphane Benacchio,

Trompette : Philippe Julier

Piano : Thierry Roussillon

Vocal : Christine Pulido

Basse : Pierre Vidal

Batterie : Gilles Nighersoli

Guitare : Philippe Fiol