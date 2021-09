Les Chats Badins et Roxane se produiront dans le cadre de « Jazz dans la Ville » à 20h30 ce vendredi 10 septembre au kiosque.

Plus qu’un hommage, le groupe revisite les titres du chansonnier avec des arrangements originaux surprenants : samba, blues, groove et swing se succèdent, la dimension jazz offrant une place à l’improvisation et une liberté d’interprétation assumée.

À l’affiche, les « Chats badins & Roxane » qui revisiteront les chansons de Georges Brassens.

Une petite mise en bouche pour l’association et tous les amateurs de jazz, avant la reprise des traditionnels jazz clubs à compter du 17 octobre prochain.