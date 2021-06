Concert de Joy et Ali – Noche de Tapas, Copas y Musica

Plongez dans leur univers de reprises pop folk et de ballades ré-arrangées pour un voyage entre Europe, Amérique latine et Afrique.

Joy, sa voix suave, son ukulélé et son brin de folie reviennent enfin au Seneca … Et elle ne revient pas seule !

Son acolyte Ali aux mains d’or, que l’on ne vous présente plus, l’accompagnera aux percussions pour une soirée sous le signe des retrouvailles, du partage, de l’amitié et bien sûr, de la musique !