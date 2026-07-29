Concert de La Cadencée – Festival des Rencontres AD HOC #9

Quintet vocal féminin accompagné de percussions, La cadencée aime faire danser les gens de tous âges et de tous genres, novices et amateur.ices de bal folk. A travers ses chansons, elles aiment transmettre des histoires de femmes, d’hommes, de désobéissance civile, d’émancipation, d’oiseaux, de fête, de terre… Laissez-vous porter par leur musique, leurs histoires.
Et maintenant Dansons !
Avec Véro Montagne, Carole Jacques, Hélène Bry, Sophie Duchamp, Miuka Wyborska.
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