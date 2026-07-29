Concert, Festival

Concert de La Cadencée – Festival des Rencontres AD HOC #9

Concert de La Cadencée – Bal à la voix

Concert de La Cadencée – Festival des Rencontres AD HOC #9
Le 11/09/2026 18:30

Stade de football 26400 Mirabel-et-Blacons

Site internet
Payant

Quintet vocal féminin accompagné de percussions, La cadencée aime faire danser les gens de tous âges et de tous genres, novices et amateur.ices de bal folk. A travers ses chansons, elles aiment transmettre des histoires de femmes, d’hommes, de désobéissance civile, d’émancipation, d’oiseaux, de fête, de terre… Laissez-vous porter par leur musique, leurs histoires.

Et maintenant Dansons !

Avec Véro Montagne, Carole Jacques, Hélène Bry, Sophie Duchamp, Miuka Wyborska.

Retrouvez le groupe sur https://lacadencee.fr

Retrouvez le festival sur https://www.lesrencontresadhoc.com

Retrouvez le programme du festival sur https://www.lesrencontresadhoc.com/wp-content/uploads/2026/07/ADHOC2026_PROGRAMME_05.pdf