Elle est composée de 7 musiciens unis pour créer une musique multiculturelle accessible à toutes et à tous en se fondant sur la culture traditionnelle du Bénin.

Les cuivres et les percussions se mêlent pour ne faire plus qu’un unisson, à ressentir en dansant et en chantant. Cette formation a su allier ingénieusement cet héritage de la musique traditionnelle à vocation festive et la musique contemporaine avec un style très jazzy dans l’arrangement.

Prix libre. Bar et restauration sur place.